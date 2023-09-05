Піщанську звільнено із посади голови АМКУ

Верховна Рада України у вівторок, 5 вересня, прийняла рішення про відставку голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. За відповідне рішення проголосували 306 депутатів

Ольга Піщанська написала заяву про звільнення з посту голови АМКУ 5 вересня. Напередодні її кандидатуру пророкувли на пост голови Фонду державного майна замість Рустема Умерова, якого планують призначити новим міністро оборони, однак за словами депутат Ярослава Железняка вона відмовилась від цієї посади, інформує ZN.ua .

Під час виступу у парламенті Піщанська заявила, що «свою функцію реформи АМКУ виконала» і вважає, що «прийшов час звільнити місто для інших».

Ольга Піщанська була затверджена Верховною Радою на посаді голови Антимонопольного комітету України в липні 2020 року. До того вона була заступницею голови АМКУ та певний час виконувала обов’язки керівника.

Як зазначає Юлія Самаєва у статті "Бажані відставки й неприйнятні призначення", головне досягнення Піщанської в АМКУ — тотальна зневіра всіх, кому була небайдужа реформа конкурентного відомства в Україні. Зокрема, у частині реально важливих речей, таких як картельні змови, концентрації або тпублічні закупівлі, АМКУ під її керівництвом не робив нічого.

"Наприклад, Антимонопольний свідомо саботує рішення уряду від жовтня 2021 року про створення у структурі АМКУ комісії із розгляду скарг у сфері публічних закупівель, тих самих, які відкрили Резнікову шлях до Лондона. Дійсно, кому вона треба?! Злив справи про «Роттердам+» і мізерний штраф «ДТЕКівцям» за зловживання монопольним становищем у Бурштинському енергоострові — це теж Піщанська. Ігнорування скарг споживачів на «дорожній картель» і зловживання ДТЕКу на ринку електроенергії — Піщанська. Пробачений штраф у п’ять мільярдів гривень мережі АЗС Коломойського — Піщанська", - перерахувала деякі із "досягнень" посадовиці журналістка.

Ймовірно, Піщанську в АМКУ замінить нинішній голова Донецької військової адміністрації, колишній прокурор Павло Кириленко, який керує Донеччиною з 2019 року. Йому доведеться або ж провадити політику попередниці, або зіткнутись із шаленим спротивом в органі.

"Кадрова політика звелася до того, що одних поганих керівників замінили на інших поганих, абсолютно проігнорувавши їхні «здобутки» на попередніх посадах. Єдиний, кого в цій історії покарали, — це Кириленко, він просто цього ще не зрозумів", - зазначила Самаєва.