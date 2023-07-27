Присутність на митниці «кураторів» із ГБР та СБУ лише збільшила корупцію – заступник голови ТПП

"Завдяки" силовикам, які мають боротися з корупцією, з'явилися нові канали незаконного обігу товарів.

На митниці збільшилася кількість кураторів (з ГБР і СБУ), а також з'явилося ще кілька тіньових каналів, і, відповідно, проблема корупції не вирішилася. Про це розповів перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в інтерв'ю UBR.ua, інформує ZN.ua.

Присутність на митниці «кураторів» із ГБР та СБУ лише збільшила корупцію – заступник голови ТПП
© Depositphotos / IgorVetushko

"Від того, що там знаходяться ГБР, СБУ чи прокуратура, митниця не стала працювати краще. Як самі митники кажуть – наразі ще кілька каналів з'явилися", – зазначив він.

Якщо говорити про відповідальність перед законодавством, то митник має бути один, вважає заступник голови ТПП. Тільки в такому разі можна буде з нього щось питувати.

"На сьогоднішній день митниця не самостійна. На кожній посаді сидить представник Бюро економічної безпеки, СБУ, Нацполіції, ГБР, прокуратури – і кожен із них курирує своє", – констатує Непран.

Заступник голови ТПП розповів, як має виглядати робота митника.

"Щоб митник знав, де його повноваження. Корупцію можна звести до мінімуму тоді, коли є чітке розуміння процедури, що людина хоче отримати, як вона може отримати, і яка відповідальність та компетенція чиновника, який надає адміністративну послугу", – резюмує Михайло Непран.

Уявімо, що війна закінчилася і президент-переможець, засукавши рукави, береться за відновлення понівеченої держави, очікуючи, що інвестори вже вишикувалися в чергу і підготували капітали. Але, судячи з розгулу корупції на всіх рівнях, владою, що вперто ігнорується, навряд чи на Банковій усвідомлюють, наскільки насправді складною буде боротьба за гроші для відновлення. Про це читайте у статті "Якою буде корупція на "Великому відновленні", якщо влада наступить на "кошторисного" метелика".


Олена Середа, ZN.ua





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