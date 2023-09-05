В. о. міського голови Чернігова Ломако розповів, чому СБУ проводила обшуки в його домі

Олександр Ломако повідомив, що силовики прийшли, щоб передати політичний "привіт" та забрати мобільний телефон.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако розповів, чому до його будинку 5 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками.

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"Формальна підстава: з’ясувати деталі офіційного проекту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, яке було зруйноване російськими окупантами", - зазначив Ломако в Telegram.

За його словами, "Червоний хрест" фінансує та координує цей проєкт, а саме місто не бере участі в розподілі коштів чи проведенні робіт.

Ломако наголосив, що "міський трансформатор" та роботи, що проводяться на ТЕЦ були приводом влаштувати обшук у його квартирі.

"Реальна причина обшуку: силовики прийшли, щоб передати політичний «привіт» та забрати мобільний телефон. Що ж, знайдуть там фото з «Прапором честі» Чернігову від ПАРЄ. Бо Чернігів має честь. На відміну від тих, хто замовив всю цю історію, намагаючись паралізувати місто", - додав він.

В. о. мера Чернігова Олександр Ломако, який обійняв посаду після позбавлення мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посади з виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розповів про наступ Військовою адміністрацією міста на права місцевого самоврядування, а також про причини та наслідки ситуації, що склалася в місті. Він також заявив, що центральній владі хочеться показати недієздатність керівництва Чернігова і після "підпорядкувати призначеному чиновникові виконавчий орган, комунальні підприємства та установи".

Своєю чергою виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан порівняв судові справи у різних регіонах України, в рамках яких намагалися усунути представників місцевої влади, обраних людьми. За його словами, суди ухвалюють рішення, що порушують передбачену законом відповідність покарання виявленому правопорушенню. Проглядається тенденція, коли міста позбавляють обраних людьми місцевої влади.