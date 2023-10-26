Воєнний стан: в оборонному комітеті ВР пропонують мобілізувати не лише до ЗСУ

Йдеться про підприємства ВПК.

Через повномасштабне вторгнення РФ, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Україна могла б проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу (ВПК). Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін, інформує ZN.ua.

Воєнний стан: в оборонному комітеті ВР пропонують мобілізувати не лише до ЗСУ
© Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького / Facebook

Він зазначив, що на багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів.

«Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», – наголосив Рахманін.

Він зауважив, що розмірковує над тим, щоб подати відповідну законодавчу ініціативу, однак «не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть».


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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