Командир батальйону "Крим": Через два-три місяці на півострові будуть не лише диверсії

Він впевнений, що частина російських окупантів добровільно здасться у полон.

Командир батальйону "Крим" Іса Акаєв вважає, що вже скоро дії ЗСУ щодо тимчасово анексованого Криму не будуть обмежуватися лише диверсіями.Під час інтерв'ю "Уніану" він висловив припущення, що зміниться ситуація через два-три місяці, інформує ZN.ua.

Командир батальйону
© Армія Інформ

"Ми будемо потихеньку заходити в Крим", - пояснив Акаєв.

Він впевнений, що як тільки Сили оборони зайдуть на півострів і закріпляться там, то російські військові самі будуть здаватися в полон. Та очевидно, що знайдуться й ті, хто буде чинити спротив.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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