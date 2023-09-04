Новостей.COM ⇒
2023-09-04
Командир батальйону "Крим": Через два-три місяці на півострові будуть не лише диверсії
Він впевнений, що частина російських окупантів добровільно здасться у полон.
Командир батальйону "Крим" Іса Акаєв вважає, що вже скоро дії ЗСУ щодо тимчасово анексованого Криму не будуть обмежуватися лише диверсіями.
© Армія Інформ
"Ми будемо потихеньку заходити в Крим", - пояснив Акаєв.
Він впевнений, що як тільки Сили оборони зайдуть на півострів і закріпляться там, то російські військові самі будуть здаватися в полон. Та очевидно, що знайдуться й ті, хто буде чинити спротив.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua