Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб

Кількість бойових зіткнень також суттєво зменшилася.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 31 серпня на усіх ділянка фронту відбулося понад 25 бойових зіткнень. Це значно менше, ніж учора, коли їх було більше, ніж 40, інформує ZN.ua .

Росіяни також обмежили свої наступальні дії лише двома напрямками на Донбасі.

На лиманському напрямку росіяни за підтримки авіації намагалися просунутися в районах Новоєгорівки Луганської області. Успіху не мали.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Тим часом Сили оборони України ведуть наступ лише на Мелітопольському напрямку. Тут підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.