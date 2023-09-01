Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб
Кількість бойових зіткнень також суттєво зменшилася.
Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни також обмежили свої наступальні дії лише двома напрямками на Донбасі.
На лиманському напрямку росіяни за підтримки авіації намагалися просунутися в районах Новоєгорівки Луганської області. Успіху не мали.
На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.
Тим часом Сили оборони України ведуть наступ лише на Мелітопольському напрямку. Тут підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.