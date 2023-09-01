Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб

Кількість бойових зіткнень також суттєво зменшилася.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, що 31 серпня на усіх ділянка фронту відбулося понад 25 бойових зіткнень. Це значно менше, ніж учора, коли їх було більше, ніж 40, інформує ZN.ua.

Росіяни звели наступальні дії до мінімуму, атакують лише у двох напрямках – Генштаб

Росіяни також обмежили свої наступальні дії лише двома напрямками на Донбасі.

На лиманському напрямку росіяни за підтримки авіації намагалися просунутися в районах Новоєгорівки Луганської області. Успіху не мали.

На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

Тим часом Сили оборони України ведуть наступ лише на Мелітопольському напрямку. Тут підрозділи ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.


Іван Шевчук, ZN.ua





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