Екс-інформатор, який брехав про корупцію Хантера Байдена, мав контакти з росіянами

Так він заявив під час спілкування зі слідчими.

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Колишній інформатор ФБР, звинувачений у неправдивих заявах про хабарництво президента Байдена і його сина Хантера, які були широко використані республіканцями, стверджує, що отримував інформацію від російської розвідки, пише The New York Times, інформує ZN.ua .

У матеріалах слідства йдеться, що 43-річний Алєксандр Смірнов розповів федеральним слідчим, що до формування історії про Хантера Байдена були причетні пов’язані із російською розвідкою посадові особи.

За словами представників Міністерства юстиції, ці дані, включно з неперевіреною заявою Смірнова про те, що він зустрічався з представниками російської розвідки ще три місяці тому, поставили під загрозу національну безпеку. Також є ймовірність, що Смірнов здійснив би пробу втекти. Наразі колишній інформатор знаходиться у Лас-Вегасі, де він проживає з 2022 року.

За словами його адвокатів, Смірнов був звільнений з-під варти у вівторок під підписку про невиїзд після слухання справи.

Прокурори не уточнили, яку саме історію російська розвідка передала Смірнову, який є громадянином Ізраїлю. Разом із тим, вони припустили, що він може говорити неправду.

У доповідній записці йдеться про те, що Смірнов надав ФБР неправдиву інформацію про Байденів і ввів в оману прокурорів щодо своїх статків, які насправді оцінюються у шість мільйонів доларів, стверджуючи при цьому, що працює в охоронному бізнесі, хоча правоохоронці не змогли знайти жодних доказів того, що це є правдою.

«Дезінформація, яку він поширює, не обмежується його неправдивими заявами про Байденів. Після зустрічі з представниками російської розвідки в листопаді він активно поширює нову брехню, яка може вплинути на вибори в США », — йдеться у записці.

Ймовірно, йдеться про заяву Смірнова, зроблену наприкінці 2023 року у ФБР, про те, що він нібито мав розмову з керівником російського розвідувального підрозділу, який повідомив, що перехопив телефонні дзвінки, зроблені гостями в готелі за кордоном. За словами прокурорів, серед них було «кілька дзвінків, зроблених відомими американськими особами, яких російський уряд може використати в якості компромату на виборах 2024 року».

Крім того, Смірнов розповів своєму куратору з ФБР, що брав участь у зустрічах, спрямованих на врегулювання війни в Україні, і що йому відомо про «загони вбивць», які діють у «третій країні».

Минулого тижня Смірнова звинуватили у фабрикації заяв про те, що президент Байден і його син вимагали хабарі у розмірі п’ять мільйонів доларів від українського енергетичного гіганта Burismа.