Князєв залишиться під вартою: суд відмовив адвокатам ексголови ВС

Захисники Князєва подавали скаргу до апеляційної палати ВАКС на продовження терміну тримання їх підзахисного під вартою.

Князєв залишиться під вартою: суд відмовив адвокатам ексголови ВС
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ВАКС відмовив у задоволенні скарги адвокатів ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва стосовно рішення про продовження дії обраного йому запобіжного заходу, йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує ZN.ua.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилась з доводами прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11.07.2023, яким продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн колишньому Голові Верховного Суду», — йдеться у повідомленні.

Відтак, Князєв перебуватиме за гратами щонайменше до 8 вересня. Однак він все ще може вийти під заставу. У разі внесення застави на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема носіння електронного браслета.

Рішення, яке було ухвалене з окремою думкою одного з суддів колегії, набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько 3 мільйони доларів.

Спершу суд встановив заставу у розмірі 107 мільйонів гривень, проте згодом зменшив її до 75 мільйонів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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