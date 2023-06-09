Парламент Швейцарії відмовився виділити України п'ять мільярдів франків

Проти виступили переважно партії правого спрямування.

Нижня палата парламенту Щвейцарії 105 голосами проти 86 відхилила план підтримки України у п’ять мільярдів франків на наступні 5-10 років. Особливо проти цього виступили представники правих партій, повідомляє RST, інформує ZN.ua .

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Це рішення ухвалене за тиждень до запланованого звернення президента України Володимира Зеленського до парламенту Швейцарії.

Крім того, Федеральна рада держав підтвердила свою позицію в середу, дозволяючи країнам, які купують швейцарські військові матеріали, реекспортувати їх на певних умовах до країн, які беруть участь у збройних конфліктах.

«Федеральна рада вже склала три пакети підтримки для українського населення, не кажучи вже про прийом біженців. Оскільки війна все ще триває, ми поки не можемо сказати, які будуть потреби у відбудові», — заявив радник федерального уряду Ігнаціо Кассіс.

Кассіс додав, що Федеральна рада вже запланувала зарезервувати приблизно 1,5 мільярда франків для України та на 2025-2028 роки.

«Якщо на 2023-2024 роки заплановано приблизно 300 мільйонів франків, то протягом наступних шести років допомога досягне ще приблизно 1,8 мільярда франків», – сказав він.

Опоненти більшості, яка ухвалила рішення, заявили, що Швейцарія виділяє на допомогу Україні 0,22% ВВП і знаходиться в нижній частині рейтингу після майже всіх європейських країн.