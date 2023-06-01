Німеччина закриває російські консульства: залишиться працювати лише одне

Цілком зупинити роботу консульства зобов'язали до кінця року.

Німеччина відкликає ліцензії у чотирьох із п'яти російських консульств на її території у відповідь на рішення Москви обмежити кількість німецьких чиновників у Росії до 350. Одне генеральне консульство, а також посольство Росії продовжать свою роботу, пише Politico із посиланням на представника німецького Міністерства закордонних справ.

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Москву попросили "негайно організувати ліквідацію чотирьох генеральних консульств у Федеративній Республіці Німеччина та завершити її не пізніше 31 грудня 2023 року", йдеться у повідомленні МЗС. Цей крок має створити "структурний і кадровий паритет" між двома країнами, додали в міністерстві.

Німеччина та Росія неодноразово висилали дипломатів один одного з початку війни Росії проти України.

Рішення Берліна було доведено до росіян у середу, за словами представника міністерства закордонних справ Анналени Бербок.

У суботу стало відомо, що низка німецьких державних службовців будуть змушені залишити Росію, оскільки Москва запровадила "обмеження на кількість співробітників у представництвах Німеччини за кордоном та німецьких посередницьких організаціях".

Москва обмежила кількість німецьких державних службовців, яким можна перебувати в Росії, до 350 осіб.

У результаті кількість співробітників у генеральних консульствах Німеччини в Росії стала недостатньою для надання консульської підтримки, сказав представник міністерства закордонних справ. Діяльність трьох генеральних консульств скорочується та буде повністю припинена з листопада. Посольство Німеччини в Москві та генеральне консульство в Санкт-Петербурзі залишаться відкритими. Це торкнеться німецьких дипломатів та місцевих співробітників, а також німецьких шкіл та інститутів Ґете.

Міністерство закордонних справ заявило, що Москва "зробила крок до ескалації", обмеживши німецьку присутність до 350 осіб, і, за словами представника міністерства, "це необґрунтоване рішення змушує уряд Німеччини піти на дуже значне скорочення в усіх сферах своєї присутності в Росії".