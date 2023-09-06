Павла Кириленка призначили новим керівником АМКУ

Верховна Рада України призначила колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні парламенту 6 вересня

Кириленко замінить на посаді керівника АМКУ Ольгу Піщанську, яку парламент звільнив напередодні на підставі заяви про звільнення за власним бажанням, інформує ZN.ua .

Самого ж Кириленка напередодні указом президента звільнили із посади голови Донецької ОВА, яку він займав з 2019 року.

Як зазначила Юлія Самаєва у статті "Бажані відставки й неприйнятні призначення", у сухому залишку кадрова політика Банкової в історії із звільненням Резнікова з посади міністра оборони звелася до того, що одних поганих керівників замінили на інших поганих, абсолютно проігнорувавши їхні "здобутки" на попередніх посадах.

«Єдиний, кого в цій історії покарали, — це Кириленко», - зазначила вона.

За словами журналістки, на ймовірній новій посаді в Кириленка буде два шляхи. Або знайти мову з нинішнім сумнівним складом АМКУ, або "навчити котиків гавкати, зустрівшись із неймовірним спротивом, як суто фізіологічним, так і підкріпленим уже набутими звичками до багатого життя".

Павло Кириленко керував Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією з 5 липня 2019 року.

З 2008 року працював в органах прокуратури Донецької області, Криму та Генпрокуратури України. З вересня 2017 року був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.