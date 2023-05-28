Російські школярі вивчатимуть історію за новими підручниками: що пишуть про Україну

В посібниках з'явиться розділ про "СВО" і санкції.

У новому підручнику з вітчизняної історії Росії для 10-11 класів з'явився розділ, присвячений повномасштабній війні в Україні, який повторює більшість тез російської пропаганди, пише Sota, інформує ZN.ua.

У підручнику, зокрема, йдеться про те, що Захід використовував Україну як «ударний кулак, націлений на Росію» та «плацдарм для нападу НАТО». Крім того, стверджується, що у січні 2022 року Москві нібито стало відомо, що Україна за підтримки Заходу готується до «повномасштабної військової операції із захоплення Донбасу та Криму», у зв'язку з чим Росія «була змушена вжити превентивних заходів».

Цілями російських «превентивних заходів» у підручнику називають «позбавлення ДНР і ЛНР щоденних обстрілів, забезпечення їхнього суверенітету, демілітаризація та денацифікація України».

Крім того, автори також згадали про західні санкції, які мали «розірвати на частини» російську економіку, прагнення Заходу змусити Україну «воювати до останнього українця», росіян, які «згуртувалися на підтримку своїх збройних сил» та рейтинг Володимира Путіна, що перевищив 80%.

Наприкінці глави про «СВО» поза контекстом автори процитували слова зі звернення голови Раднаркому В'ячеслава Молотова у день нападу Німеччини на СРСР: «Наша справа права! Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами!».

Авторами підручника є депутат Держдуми від «Єдиної Росії» В'ячеслав Ніконов і радник директора федеральної служби охорони РФ Сєргєй Дєвятов. Видання пише, що підручник стане частиною шкільної програми з 1 вересня 2023 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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