Зеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з новим президентом Чехії Петром Павелом, інаугурація якого була декілька днів тому. Про це український президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти.

Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", - написав президент України.