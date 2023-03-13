Зеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії

Петр Павел анонсував свій візит до Києва.

Зеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії
© Володимир Зеленський / Telegram

Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з новим президентом Чехії Петром Павелом, інаугурація якого була декілька днів тому. Про це український президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти.

Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", - написав президент України.

Водночас речниця президента Чехії Маркета Рехакова заявила, що за результатами розмови Павела з президентом Володимиром Зеленським стало відомо, що чеський лідер відвідає Київ у квітні цього року.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський озвучив втрати росіян під БахмутомЗеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру МацієвськомуЗеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
Залужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для УкраїниЗалужний поговорив з Міллі про боєприпаси та техніку для України
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікуванняУкраїна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікування
Резніков розповів про свої стосунки з президентом після низки медійних скандалівРезніков розповів про свої стосунки з президентом після низки медійних скандалів
У новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNNУ новий пакет оборонної підтримки України від США вперше увійдуть танкові мостоукладачі – CNN
Вперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООНВперше в історії жінки представлені у парламентах усіх країн світу – ООН
Інтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в БахмутіІнтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в Бахмуті
Зеленський та міністр фінансів США обговорили формат компенсації збитків за війнуЗеленський та міністр фінансів США обговорили формат компенсації збитків за війну
Последние новости
Подгружаем последние новости