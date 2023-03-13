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2023-03-13
Зеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії
Петр Павел анонсував свій візит до Києва.
© Володимир Зеленський / Telegram
Президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову з новим президентом Чехії Петром Павелом, інаугурація якого була декілька днів тому. Про це український президент
"Привітав з офіційним вступом на посаду. Поінформував про ситуацію на фронті, наші безпекові потреби. Говорили про рух України до Євросоюзу. Домовились і надалі активно взаємодіяти.
Підтримка Чехії важлива для України у боротьбі з російською агресією!", - написав президент України.
Водночас речниця президента Чехії Маркета Рехакова
Михайло Яровенко, ZN.ua