Росія намагається здійснити диверсії на європейських залізницях — міністр транспорту Чехії

Проросійські хакерські групи здійснювали кібератаки на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Росія намагається здійснити диверсії на європейських залізницях — міністр транспорту Чехії
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Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в рамках кампанії з дестабілізації ЄС і саботажу критично важливої інфраструктури, заявив міністр транспорту Чеської Республіки. Мартін Купка повідомив Financial Times, що Москву підозрюють у "тисячах спроб послабити наші системи" з того часу, як російський диктатор Владімір Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, інформує ZN.ua.

Купка зазначив, що хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора ?esk? dr?hy. Унаслідок минулих атак були виведені з ладу системи продажу квитків і висловлювалися побоювання, що успішне втручання може призвести до серйозних аварій.

"Це, безумовно, складний момент, але я дуже задоволений, тому що ми змогли захистити всі системи до успішної атаки", — сказав Купка.

Спроби Росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру добре задокументовані, але втручання в транспортні мережі обговорювалося менше. Агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози транспорту в березні минулого року.

У ньому йшлося про те, що "атаки на залізничні компанії відбуваються дедалі частіше, здебільшого через конфлікт в Україні". Також мова йшла про великі кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.


Єва Федорів, ZN.ua





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