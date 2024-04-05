Росія намагається здійснити диверсії на європейських залізницях — міністр транспорту Чехії
Проросійські хакерські групи здійснювали кібератаки на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.
Росія здійснила "тисячі" спроб втручання в роботу європейських залізничних мереж в рамках кампанії з дестабілізації ЄС і саботажу критично важливої інфраструктури, заявив міністр транспорту Чеської Республіки. Мартін Купка повідомив
Купка зазначив, що хакерська кампанія включала атаки на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора ?esk? dr?hy. Унаслідок минулих атак були виведені з ладу системи продажу квитків і висловлювалися побоювання, що успішне втручання може призвести до серйозних аварій.
"Це, безумовно, складний момент, але я дуже задоволений, тому що ми змогли захистити всі системи до успішної атаки", — сказав Купка.
Спроби Росії дестабілізувати європейську енергетичну інфраструктуру добре задокументовані, але втручання в транспортні мережі обговорювалося менше. Агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози транспорту в березні минулого року.
У ньому йшлося про те, що "атаки на залізничні компанії відбуваються дедалі частіше, здебільшого через конфлікт в Україні". Також мова йшла про великі кібератаки "проросійських хакерських груп" на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.