Керівник Миколаївщини Кім заперечив чутки про можливе призначення керівником КМДА

Каже, з ним поки такого не обговорювали.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що з ним ніхто не обговорював питання про можливе призначення новим головою Київської міської державної адміністрації, пише LB.ua.

Коментуючи інформацію інших ЗМІ, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони у пятницю, 23 червня, саме його можуть призначити новим керівником держадміністрації Києва, Кім висловив здивування, інформує ZN.ua.

«Перший раз про це чую», – сказав журналістам керівник Миколаївської ОВА.

На запитання, яким буде його рішення, якщо відповідна пропозиція від президента таки буде, Кім сказав, що «не готовий це обговорювати».

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський доручив скликати засідання РНБО на якому мають заслухати результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак. Як повідомляло ZN.UA на засіданні можуть розглянути і питання звільнення з поста голови Київської міської державної адміністрації мера столиці Віталія Кличка, а також начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Ймовірно, в ОП очікують, що обидві посади займе одна довірена особа президента.

Щоправда на разі за даними ZN.UA усі потенційні кандидати на об’єднану посаду голови КМВА та КМДА поки відмовились від портфеля. Таким чином, основне завдання Банкової — оперативно знайти людину, яка погодиться сісти одразу у два крісла в Києві та реалізувати план Зеленського зі знищення місцевого самоврядування в столиці України.

Втративши посаду голови КМДА Віталій Кличко, який залишиться мером столиці, втратить також можливість керувати виконавчим органом Київради. Де-факто це означатиме втрату впливу на справи у місті у обраного киянами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, під час ракетного удару в ніч на 1 червня троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок падіння уламків. Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим. Історія спровокувала хвилю перевірок укриттів столиці. Як з'ясувалося, до значної частини із них немає доступу, а більшість у незадовільному стані.


Ірина Знась, ZN.ua





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