Канада запровадила санкції проти керівників ХАМАС

Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

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Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про запровадження санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua .

"Санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАС залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю. Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти недержавного суб'єкта", – зазначили у МЗС.

Повідомляється, що до переліку підсанкційних осіб увійшли політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф, а також військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі.

У відомстві нагадали, що ще раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Відповідно, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.

Нагадаємо, що палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Газі, а Сполучені Штати заявили, що вважають угоду можливою.

Подробиці відповіді ХАМАС не були розкриті, але Катар, який допоміг стати посередником у пропозиції, переданій ХАМАС минулого тижня, яка також передбачає звільнення заручників, утримуваних у Газі, сказав, що відповідь надала "оптимізм".