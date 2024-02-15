Канада запровадила санкції проти керівників ХАМАС

Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти "недержавного суб'єкта".

Канада запровадила санкції проти керівників ХАМАС
© unsplash.com/jasonhafso

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила про запровадження санкцій проти 11 керівників терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує ZN.ua.

"Санкції спрямовані на обмеження здатності ХАМАС залучати фінансування для подальших терактів проти Ізраїлю. Для країни це перший випадок застосування свого санкційного законодавства проти недержавного суб'єкта", – зазначили у МЗС.

Повідомляється, що до переліку підсанкційних осіб увійшли політичний лідер ХАМАС Ях'я Сінвар, військовий лідер угруповання Мухаммед Дейф, а також військовий очільник "Ісламського джихаду в Палестині" Акрам аль-Аджурі.

У відомстві нагадали, що ще раніше країна віднесла ХАМАС до переліку терористичних організацій. Відповідно, участь в цьому угрупованні або допомога йому є кримінальним злочином, а його членам в’їзд до Канади заборонений.

Нагадаємо, що палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Газі, а Сполучені Штати заявили, що вважають угоду можливою.

Подробиці відповіді ХАМАС не були розкриті, але Катар, який допоміг стати посередником у пропозиції, переданій ХАМАС минулого тижня, яка також передбачає звільнення заручників, утримуваних у Газі, сказав, що відповідь надала "оптимізм".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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