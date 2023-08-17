Керівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в Альянсі
Він додав, що не слід було так говорити.
Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що його заклики про обмін українських територій на членство нашої держави у Північноатлантичному альянсі були помилковими. Про це
"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", – зазначив представник НАТО.
Він також наголосив, що не слід було так говорити.
"Це була помилка", – додав Єнссен.
Нагадаємо, після заяв представника НАТО, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна не поступатиметься своїми землями заради членства у Північноатлантичному альянсі.
Водночас Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.