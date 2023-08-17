Керівник апарату генсека НАТО Єнссен назвав "помилкою" свої заяви щодо обміну територій України на членство в Альянсі

Він додав, що не слід було так говорити.

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що його заклики про обмін українських територій на членство нашої держави у Північноатлантичному альянсі були помилковими. Про це повідомляє VG, інформує ZN.ua.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", – зазначив представник НАТО.

Він також наголосив, що не слід було так говорити.

"Це була помилка", – додав Єнссен.

Нагадаємо, після заяв представника НАТО, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Україна не поступатиметься своїми землями заради членства у Північноатлантичному альянсі.

Водночас Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Кулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займеКулеба: Мета України — кордони 1991-го. І байдуже, скільки часу це займе
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
Керівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплатКерівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплат
Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплатиВійськові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати
Міноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ УкраїниМіноборони США прогнозує тривалий і важкий контрнаступ України
В України є план на випадок смерті Зеленського — PoliticoВ України є план на випадок смерті Зеленського — Politico
Уночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночіУночі була спроба ДРГ проникнути на територію України з півночі
Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів небаОстін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
Мєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу УкраїниМєдвєдєв погрожує «ядерною пожежею» у разі успіху контрнаступу України
Последние новости
Подгружаем последние новости