Керівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі "бойових" доплат

Загалом безпідставно нарахували собі близько 1 млн грн.

Служба безпеки України викрила керівників навчального центру Національної гвардії на безпідставному нарахуванні собі майже 1 мільйона гривень "бойових" премій. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

Керівників навчального центру Нацгвардії викрили на безпідставному нарахуванні собі
© СБУ

Як виявили правоохоронці, посадовці навчального центру підготовки Нацгвардії собі та підлеглим безпідставно з вересня по грудень 2022 року нараховували доплату у 100 тисяч гривень. Посадовці не перебували у зоні бойових дій, як того вимагає порядок нарахування доплати.

Підписував рапорти стосовно нарахування премій своїм підлеглим сам керівник навчального центру Нацгвардії. Серед підлеглих, які отримували виплати, троє старших офіцерів. Факти завдання збитків держбюджету підтвердила експертиза.

Керівнику навчального центру повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачена за недбале ставлення до військової служби. Троє підлеглих керівника отримали підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Правоохоронці вирішують питання обрання запобіжних заходів фігурантам. Їм загрожує до восьми років перебування за ґратами.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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