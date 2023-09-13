Начальник Повітряних сил Нацгвардії США: Українські пілоти зможуть літати на F-16 через три місяці після початку навчань
"Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні".
Директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло заявив, що перша група пілотів з України може пройти підготовку на винищувачах F-16 вже до кінця року. Про це
Водночас, він зазначив, що виконувати бойові завдання на них льотчики ЗСУ зможуть пізніше.
Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні.
Глава ПС Нацгвардії Сполучених Штатів зазначив, що льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови, а також залежно від їхньої кваліфікації та досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.
"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", – сказав Ло.
Він також додав, що з метою успішності за програмою їхнього навчання деякі інші зобов'язання з підготовки міжнародних пілотів, ймовірно, будуть перенесені - щоб вивести Україну на перше місце.
Нагадаємо, міністерство оборони Данії офіційно оголосило про затримки поставок F-35 Lightning II. Однак це не позначиться на зобов'язаннях скандинавської країни перед Україною. Зокрема, йдеться про навчання українських пілотів і про постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon.