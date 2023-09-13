Начальник Повітряних сил Нацгвардії США: Українські пілоти зможуть літати на F-16 через три місяці після початку навчань

"Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні".

Директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло заявив, що перша група пілотів з України може пройти підготовку на винищувачах F-16 вже до кінця року. Про це повідомляє AP, інформує ZN.ua .

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Водночас, він зазначив, що виконувати бойові завдання на них льотчики ЗСУ зможуть пізніше.

Українські пілоти, як очікується, до жовтня прибудуть до Штатів на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні.

Глава ПС Нацгвардії Сполучених Штатів зазначив, що льотчиків ЗСУ перевіряють на знання англійської мови, а також залежно від їхньої кваліфікації та досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання у США протягом трьох місяців.

"Щойно їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно розпочнуть навчання", – сказав Ло.

Він також додав, що з метою успішності за програмою їхнього навчання деякі інші зобов'язання з підготовки міжнародних пілотів, ймовірно, будуть перенесені - щоб вивести Україну на перше місце.

Нагадаємо, міністерство оборони Данії офіційно оголосило про затримки поставок F-35 Lightning II. Однак це не позначиться на зобов'язаннях скандинавської країни перед Україною. Зокрема, йдеться про навчання українських пілотів і про постачання винищувачів F-16 Fighting Falcon.