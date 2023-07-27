У Нацгвардії розповіли про "тактичні успіхи" на Мелітопольському напрямку

Українські Сили оборону продовжують рухатися вперед.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович розповів, що військові Нацгвардії мають успіх у межах наступу на Мелітопольському напрямку. Про це він заявив на брифінгу в Military Media Center, інформує ZN.ua .

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"На Мелітопольському напрямку Нацгвардійці у складі Сил оборони мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та проводять розвідку на напрямках подальших дій", – зазначив Уршалович

Він також додав, що на Херсонському напрямку росіяни продовжують вести активну оборону та невибіркові обстріли населених пунктів. Там бійці Нацгвардії проводять стабілізаційні заходи та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо, видання NYT, посилаючись на слова двох представників Пентагону, після того, як російські офіційні особи повідомили про масштабні українські атаки в південній частині Запорізької області, заявило, що Україна розгорнула “головний удар” контрнаступу, кинувши в бій тисячі військових, що перебували в резерві, багато з яких навчені і оснащені на Заході.