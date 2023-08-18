З'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного "нальоту" БпЛА

Інформації про постраждалих немає.

Цієї ночі у російській столиці знову лунали вибухи. Влада Москви заявила про атаку БпЛА, яка спричинила пошкодження одного з павільйонів Експоцентру. Тамтешні Tg-канали вже показали в мережі, який вигляд має будівля після нальоту безпілотника, інформує ZN.ua .

© Соцмережі

На відео видно, що уламки БпЛА лежать на асфальті, а дах та фасад будівлі пошкоджені. За словами цих-таки Tg-каналів, площа пошкоджень займає 30 квадратів.

Про постраждалих інформації немає. Втім, на кадрах видно, що біля пошкодженої будівлі знаходиться велика група людей, серед яких є й представники екстрених служб.