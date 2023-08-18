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2023-08-18
З'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного "нальоту" БпЛА
Інформації про постраждалих немає.
Цієї ночі у російській столиці знову лунали вибухи. Влада Москви заявила про атаку БпЛА, яка спричинила пошкодження одного з павільйонів Експоцентру.
© Соцмережі
На відео видно, що уламки БпЛА лежать на асфальті, а дах та фасад будівлі пошкоджені. За словами цих-таки Tg-каналів, площа пошкоджень займає 30 квадратів.
Про постраждалих інформації немає. Втім, на кадрах видно, що біля пошкодженої будівлі знаходиться велика група людей, серед яких є й представники екстрених служб.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua