З'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного "нальоту" БпЛА

Інформації про постраждалих немає.

Цієї ночі у російській столиці знову лунали вибухи. Влада Москви заявила про атаку БпЛА, яка спричинила пошкодження одного з павільйонів Експоцентру.Тамтешні Tg-канали вже показали в мережі, який вигляд має будівля після нальоту безпілотника, інформує ZN.ua.

З'явилося відео пошкодженого московського Експоцентру після нічного
© Соцмережі

На відео видно, що уламки БпЛА лежать на асфальті, а дах та фасад будівлі пошкоджені. За словами цих-таки Tg-каналів, площа пошкоджень займає 30 квадратів.

Про постраждалих інформації немає. Втім, на кадрах видно, що біля пошкодженої будівлі знаходиться велика група людей, серед яких є й представники екстрених служб.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ"Це справа України – як захищати власну територію" – у німецькому уряді відмовилися давати оцінки діям ЗСУ
РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"РНБО попереджає про плани росіян зробити окуповані території "сірою зоною"
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: картаВійська РФ намагаються оточити Авдіївку та рухатися вперед: карта
Минулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — ФедоровМинулого тижня військові РФ не розпізнали "своїх" та розстріляли 32-х окупантів — Федоров
На ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНСНа ТОТ Запорізької області відбулася перестрілка між підрозділами армії РФ — ЦНС
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМСРосіяни посилюють охорону Керченського мосту після вибухів у Криму – ВМС
У Кремлі наліт БпЛА на "Москва-Сіті" порівняли з терактом 11 вересняУ Кремлі наліт БпЛА на "Москва-Сіті" порівняли з терактом 11 вересня
Поліція встановила автора відео прильоту по Кривому РогуПоліція встановила автора відео прильоту по Кривому Рогу
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедіїЗеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедії
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
За тиждень активних обстрілів Одеської області Росія випустила по регіону ракети та БПЛА на $280 млнЗа тиждень активних обстрілів Одеської області Росія випустила по регіону ракети та БПЛА на $280 млн
У Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідківУ Москві через атаку дронів є постраждалий. Відео наслідків
Після звільнення Старомайорського українські військові закріплюються на досягнутих рубежахПісля звільнення Старомайорського українські військові закріплюються на досягнутих рубежах
Після обіцянок Африці безкоштовного зерна Путін анонсував посилення співпраці з нею у сфері освітиПісля обіцянок Африці безкоштовного зерна Путін анонсував посилення співпраці з нею у сфері освіти
У Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — BloombergУ Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости