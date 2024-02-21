У Росії скоїв самогубство військкор Морозов. Після оприлюднення інформації про втрати РФ в Авдіївці на нього почали тиснути

У передсмертній записці "Мурз" наголосив, що РФ вирішила мовчати про ціну перемоги в місті, зокрема через критику Соловйова.

У Росії скоїв самогубство військкор Морозов. Після оприлюднення інформації про втрати РФ в Авдіївці на нього почали тиснути
© Соцмережі

У Росії наклав на себе руки військовий кореспондент та боєць 4-ї мотострілецької бригади Андрєй "Мурз" Морозов, який також був соратником Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна, повідомляють росЗМІ. Він застрелився, залишивши передсмертну записку, де відповідальність поклав на військове командування РФ, яке чинило на нього тиск, інформує ZN.ua.

Самогубство сталося після того, як військкор опублікував інформацію про втрати Росії під час битви за Авдіївку, які, за його даними, становлять 16 тисяч окупантів вбитими. Втім, РФ вирішила замовчати цей факт, зокрема через критику Владіміра Соловйова. Також Морозов повідомив, що прокуратура Санкт-Петербурга відмовилася розглядати скарги одного з рашистів на дії командування.

Після цього у російському інформаційному просторі з'явилися заклики покарати "Мурза".

Фрагмент передсмертної записки Морозова: "Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити допис. А вас змусило віддати цей наказ ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Не видалить — не дамо постачання. Снарядів. Коптерів. Нових танків і БМП. А його, ваше командування, змусили це зробити політичні повії на чолі з Владіміром Соловйовим, які бояться самі приїхати та натиснути на курок.

Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дріб'язкову справу. А вам дадуть танки та коптери. З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу і жодних проблем зі мною немає".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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