У Росії скоїв самогубство військкор Морозов. Після оприлюднення інформації про втрати РФ в Авдіївці на нього почали тиснути
У передсмертній записці "Мурз" наголосив, що РФ вирішила мовчати про ціну перемоги в місті, зокрема через критику Соловйова.
У Росії наклав на себе руки військовий кореспондент та боєць 4-ї мотострілецької бригади Андрєй "Мурз" Морозов, який також був соратником Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна, повідомляють
Самогубство сталося після того, як військкор опублікував інформацію про втрати Росії під час битви за Авдіївку, які, за його даними, становлять 16 тисяч окупантів вбитими. Втім, РФ вирішила замовчати цей факт, зокрема через критику Владіміра Соловйова. Також Морозов повідомив, що прокуратура Санкт-Петербурга відмовилася розглядати скарги одного з рашистів на дії командування.
Після цього у російському інформаційному просторі з'явилися заклики покарати "Мурза".
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Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не наважиться взяти на себе цю дріб'язкову справу. А вам дадуть танки та коптери. З 21 лютого 2024 року ви можете сміливо говорити всім, хто вам зателефонує, що я у вас не служу і жодних проблем зі мною немає".