Військові Нацгвардії, що збивають дрони над Київщиною, заявили ЗМІ про недоплати

У відповідній військові частині та Нацгвардії поки не пояснили ситуацію.

Військовослужбовці Національної гвардії України заявили, що вже протягом кількох місяців не отримують передбачені доплати, захищаючи від російських безпілотників небо над критичною інфраструктурою Київської області в складі ротної групи. Відповідне звернення отримала " Українська правда ", інформує ZN.ua .

Фото ілюстративне © Facebook/Генштаб ЗСУ

За словами військових, вони виконують бойове завдання за таємним наказом військової частини – прикривають повітряний простір об’єкта критичної інфраструктури, відбиваючи удари армії РФ . Журналістам вдалося з власних джерел дізнатися номер, дату і назву документу та підтвердити інформацію про ці задачі.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 26 січня, захисники, які виконують бойові завдання "з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури" мають отримувати додаткову винагороду в розмірі 30 тисяч гривень. Однак, згадані нацгвардійці з Київщини поскаржилися, що їм припинили доплати з лютого 2023 року – виплачуються лише основні 20 тисяч грн.

Військові розповіли, що кілька разів зверталися до свого керівництва для з’ясування причин. У одній з відповідей, за даними "УП", пояснили, що група бійців нібито залучена не до роботи ППО, а до охорони об’єкта.

Журналісти звернулися за коментарями до командувача військової частини В'ячеслава Сивка та пресслужби Нацгвардії. У останній обіцяли надати відповідь, але за два тижні вона не надійшла.

"Командир військової частини відмовився коментувати питання особисто, при цьому наполягаючи на тому, що редакція має дочекатись відповіді пресслужби, оскільки "неправильна інформація може використовуватись ворогом", – йдеться в матеріалі.