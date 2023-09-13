На Одещині все керівництво районної ВЛК викрили на корупції

Підозри оголосили і ухилянтам, які скористалися «послугами».

В Одеській області голову військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки разом з секретарями цієї комісії викрили на створенні схеми ухиляння від мобілізації, повідомила Служба безпеки України, інформує ZN.ua.

На Одещині все керівництво районної ВЛК викрили на корупції
© Національна поліція

За даними слідства, посадовці «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я. Зокрема вони оформлювали медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів».

Масштаби схеми виявились доволі вражаючими - понад 20 фальшивих меддовідок за день.

При цьому «послуги» надавали не лише жителям районі. Мешканців інших регіонів спочатку оформлювали як внутрішньо переміщених осіб, а потім видавали документи про проходження ними місцевої ВЛК.

Вартість «довідки» складала від 7 до 10 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості виконання «замовлення». Завдяки підробному документу ухилянти згодом могли виїхати за кордон.

На підставі зібраних доказів голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також підозри повідомлено п’яти чоловікам, які намагались скористатися «схемою» для ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Їм підозра оголошена за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу).

На разі слідство у справі ще триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації схеми.


Ірина Знась, ZN.ua





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