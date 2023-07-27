Голові Державної судової адміністрації повідомили про підозру в корупції

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову, повідомляє пресслужба НАБУ.

Голові Державної судової адміністрації повідомили про підозру в корупції

Зазначається, що його викрили на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 5 березня він отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. планував передати суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. — залишити собі за посередницькі послуги.

Потім голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови. Але після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного суду на одержанні неправомірної вигоди Сальніков почав ухилятися від вирішення питання, при цьому не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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