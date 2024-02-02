Актор популярного колись російського серіалу отримав підозру від СБУ за заклики до війни
Голосував за визнання незаконних "Л/ДНР" і публічно підтримав збройну агресію Росії проти України.
Російському актору з "Бандитського Петербурга" - Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України, оголосили про підозру,
Фігурант є депутатом держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна.
Також Пєвцов часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; пропаганда війни.
Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.