Актор популярного колись російського серіалу отримав підозру від СБУ за заклики до війни

Голосував за визнання незаконних "Л/ДНР" і публічно підтримав збройну агресію Росії проти України.

Актор популярного колись російського серіалу отримав підозру від СБУ за заклики до війни
© СБУ

Російському актору з "Бандитського Петербурга" - Дмитру Пєвцову, який публічно підтримує збройну агресію РФ проти України, оголосили про підозру, повідомляє Служба безпеки України, інформує ZN.ua.

Фігурант є депутатом держдуми Росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю Путіна.

Також Пєвцов часто виступав в ефірах центральних телеканалів РФ, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України. Крім того в інтерв’ю кремлівським пропагандистам він розповідав, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій РФ у тимчасово захоплених регіонах України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; пропаганда війни.

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.


Ірина Мамчур, ZN.ua





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