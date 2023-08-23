Замкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинок

Військові майже рік працювали будівельниками.

Заступнику командира батальйону одної з військових частин Одеської області майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Тепер йому повідомили про підозру слідчі Державного бюро розслідувань, інформує ZN.ua.

Замкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинок
© Прес-служба ДБР

З серпня 2022 року заступник командира військової частини наказував бійцям замість виконання своїх обов’язків будувати для нього маєток під Одесою. Водночас, поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

Наразі заступнику командира повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначимо, що зловживання одеського воєнкома Борисова дозволили йому назбирати щонайменше на віллу в Іспанії, офіс за 80 млн грн та новий Мерседес за 8 млн грн для своїх мами та дружини. Служба безпеки України підтвердила, що члени родини чиновника фактично є доларовими мультимільйонерами.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – ГенштабРосіяни використовують мешканців села у Запорізькій області як живий щит для військових бурятів – Генштаб
Війна - це не кіно: Данілов відповів фон Трієру на його заклик зберегти життя росіянВійна - це не кіно: Данілов відповів фон Трієру на його заклик зберегти життя росіян
РФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненимиРФ повернула тіла 12 українських військових, які вважалися військовополоненими
Воєнний стан: яка відповідальність за самовільне залишення частиниВоєнний стан: яка відповідальність за самовільне залишення частини
На півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — КузьмінНа півдні мін на квадратному метрі території стільки ж, скільки російських військових — Кузьмін
Джастін Трюдо та його дружина оголосили про розлученняДжастін Трюдо та його дружина оголосили про розлучення
Три депутати Київської міськради отримали підозру в ухиленні від військової службиТри депутати Київської міськради отримали підозру в ухиленні від військової служби
Окупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — ГенштабОкупанти намагаються отримати особисті дані українських військових — Генштаб
Справу Шарія та його поплічника експоліцейського передали в суд. Їх судитимуть за держзрадуСправу Шарія та його поплічника експоліцейського передали в суд. Їх судитимуть за держзраду
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшлоСША оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Последние новости
Подгружаем последние новости