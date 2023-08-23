Замкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинок

Військові майже рік працювали будівельниками.

Заступнику командира батальйону одної з військових частин Одеської області майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Тепер йому повідомили про підозру слідчі Державного бюро розслідувань, інформує ZN.ua .

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З серпня 2022 року заступник командира військової частини наказував бійцям замість виконання своїх обов’язків будувати для нього маєток під Одесою. Водночас, поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

Наразі заступнику командира повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зазначимо, що зловживання одеського воєнкома Борисова дозволили йому назбирати щонайменше на віллу в Іспанії, офіс за 80 млн грн та новий Мерседес за 8 млн грн для своїх мами та дружини. Служба безпеки України підтвердила, що члени родини чиновника фактично є доларовими мультимільйонерами.