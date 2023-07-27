Члена ВЛК у Полтавській області викрили на вимаганні 4 тисяч доларів за висновок комісії

Вимагав хабар за позитивне рішення про непридатність до військової служби.

Поліція у Полтавській області викрила начальника хірургічного кабінету військової частини на вимаганні та отриманні 4 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, інформує ZN.ua.

Поліцейські встановили, що чоловік, як член військо-лікарської комісії, вимагав та отримав хабар за надання позитивного висновку про непридатність до військової служби. Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення чоловіку про підозру.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК. Відповідальність передбачена за одержання хабаря службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція передбачає перебування за ґратами на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"Кулеба: "F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри шантаж РФ"
Викликає лють: Зеленський відреагував на скандал із відпочинком "слуги" Арістова на Мальдівах
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: картаОкупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Десятки тисяч ізраїльтян пішки дістались Єрусалиму для протестуДесятки тисяч ізраїльтян пішки дістались Єрусалиму для протесту
Оператора DW поранено касетними боєприпасами РФ у Донецькій областіОператора DW поранено касетними боєприпасами РФ у Донецькій області
Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрмуІнформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму
Депутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насадженьДепутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насаджень
Власників алкогольного заводу в Сєвєродонецьку викрили на колабораціонізміВласників алкогольного заводу в Сєвєродонецьку викрили на колабораціонізмі
ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантівДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів
У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"
Служителю одного з храмів УПЦ МП у Черкаській області повідомили про підозруСлужителю одного з храмів УПЦ МП у Черкаській області повідомили про підозру
Последние новости
Подгружаем последние новости