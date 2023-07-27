Члена ВЛК у Полтавській області викрили на вимаганні 4 тисяч доларів за висновок комісії

Вимагав хабар за позитивне рішення про непридатність до військової служби.

Поліція у Полтавській області викрила начальника хірургічного кабінету військової частини на вимаганні та отриманні 4 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, інформує ZN.ua .

Поліцейські встановили, що чоловік, як член військо-лікарської комісії, вимагав та отримав хабар за надання позитивного висновку про непридатність до військової служби. Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення чоловіку про підозру.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК. Відповідальність передбачена за одержання хабаря службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Санкція передбачає перебування за ґратами на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.