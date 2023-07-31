Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба

Очільник Пентагону підкреслив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, "використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість".

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Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, коментуючи пошкодження американського безпілотника російською ракетою у небі над Сирією, закликав Російську Федерацію дотримуватися законів неба. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua .

"Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку", – зазначив Остін.

Він також додав, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, "використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість.