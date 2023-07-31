Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба

Очільник Пентагону підкреслив, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, "використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість".

Остін закликав російське керівництво проінструктувати свої війська щодо дотримання законів неба
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, коментуючи пошкодження американського безпілотника російською ракетою у небі над Сирією, закликав Російську Федерацію дотримуватися законів неба. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує ZN.ua.

"Щодо безвідповідальної та небезпечної поведінки з боку росіян, ми закликаємо російське керівництво зробити все можливе, щоб видати інструкції своїм військам щодо дотримання законів неба та зробити все, щоб вони припинили цю безвідповідальну поведінку", – зазначив Остін.

Він також додав, що США продовжуватимуть співпрацювати з Росією, "використовуючи встановлені канали, щоб передати стурбованість.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Україна має "низку доступних варіантів"на тлі того, як залучає більше сил для контрнаступу проти Росії. Він не коментував стан контрнаступу або конкретні деталі боїв, але сказав, що Україна "зберігає живу силу і техніку", навіть якщо її війська прокладають шлях через мінні поля та інші перешкоди.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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