Депутата міськради Одеси викрили на хабарництві за знищення зелених насаджень

Його підозрюють у організації "схеми" для отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронні органи викрили депутата Одеської міської ради, який обіймає при ній посаду голови постійної комісії з питань екології, запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, зв’язку та інформаційних технологій, на одержанні неправомірної вигоди. Йому оголосили про підозру за частиною 3 статті 368 (отримання хабаря у великому розмірі або службовою особою), повідомив Офіс генерального прокурора в Telegram , інформує ZN.ua .

© Одеська обласна прокуратура

Як з’ясували слідчі, зловмисник налагодив "схему" хабарництва за знищення зелених насаджень, користуючись своїм становищем. Більше того, депутат, обраний від забороненої партії ОПЗЖ, ймовірно, намагався залучити до злочинного "бізнесу" інших працівників державних органів та місцевого самоврядування, аби ті за вказівкою ухвалювали потрібні йому рішення.

"Громадяни, які виявили бажання спилити дерево, мали надавати хабар через підконтрольних депутату осіб. Вартість такої «послуги» фігурант оцінив від 2000 до 5000 доларів США за спил одного дерева в Одесі. Гроші зараховувалися на заздалегідь відкритий криптовалютний рахунок. Задокументовано щонайменше 2 факти одержання неправомірної вигоди в розмірі 7 000 доларів США ", – розповіли в ОГП.

Правоохоронці також перевіряють законність рішень щодо спилу інших дерев, дозвіл на видалення яких могли видати безпідставно.

"Депутата затримано під час одержання другого траншу, а предмет неправомірної вигоди вилучено в пункті обміну криптовалюти з відповідною документацією про перерахування коштів", – уточнили в повідомленні.

Зараз вирішуються питання щодо відправки під варту підозрюваного, відсторонення його від посади та арешту майна. Слідчі також встановлюють можливих інших причетних до злочину.