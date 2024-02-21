ВАКС постановив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно депутата Андрія Деркача

Його обвинувачують у держзраді та незаконному збагаченні.

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Вищий антикорупційний суд постановив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно нардепа III—IX скликань, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує ZN.ua .

"Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження стосовно народного депутата III—IX скликань, який упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО", - йдеться в інформації.

Указана ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає. Наступне засідання у справі призначено на 19 березня 2024 року.

В інформації не вказане прізвище депутата, але із суті справи та опису зрозуміло, що мова йде про Андрія Деркача, якого на початку 2023 року позбавили громадянства нашої країни та депутатського мандата.

Як раніше повідомлялося, САП 29 листопада 2023 року направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата Деркача, який упродовж 2019–2022 років одержав щонайменше 567 тис. доларів США від правоохоронних і розвідувальних органів Росії за підривну діяльність проти України.

Нагадаємо, навесні 2020 року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується "отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками і в них ідеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".