Кримінальне провадження: чи можна з ним ознайомитися, якщо воно розслідується в іншому населеному пункті
Для цього існують певні правила.
Через військове вторгнення РФ в Україні деякі сім'ї військових та цивільних зіткнулися з тим, що їх рідні та близькі зникли безвісти, інформує
В офісі Уповноваженого з питань зниклих безвісти надали роз’яснення для родин зниклих безвісти осіб щодо можливості ознайомлення з кримінальним провадженням, якщо воно розслідується в іншому населеному пункті. Про це
Так, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке розслідується в іншому населеному пункті, зокрема за місцем зникнення особи, необхідно:
- Зверніться до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) для призначення адвоката за місцем здійснення кримінального провадження.
- Відповідний центр надсилає доручення до іншого місцевого центру з надання БВПД за місцем здійснення кримінального провадження, де призначає адвоката та надає йому доручення на ознайомлення з матеріалами справи.
- Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження адвокат надсилає всі відскановані (сфотографовані) матеріали на адресу заявника.
У відомстві зазначили, що у випадку відмови місцевого центру призначити адвоката слід повідомити регіонального представника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Родичі зниклих безвісти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію за телефоном: (066) 053-11-39 з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.