Кримінальне провадження: чи можна з ним ознайомитися, якщо воно розслідується в іншому населеному пункті

Для цього існують певні правила.

Через військове вторгнення РФ в Україні деякі сім'ї військових та цивільних зіткнулися з тим, що їх рідні та близькі зникли безвісти, інформує ZN.ua.

Кримінальне провадження: чи можна з ним ознайомитися, якщо воно розслідується в іншому населеному пункті

В офісі Уповноваженого з питань зниклих безвісти надали роз’яснення для родин зниклих безвісти осіб щодо можливості ознайомлення з кримінальним провадженням, якщо воно розслідується в іншому населеному пункті. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Так, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке розслідується в іншому населеному пункті, зокрема за місцем зникнення особи, необхідно:

  • Зверніться до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) для призначення адвоката за місцем здійснення кримінального провадження.
  • Відповідний центр надсилає доручення до іншого місцевого центру з надання БВПД за місцем здійснення кримінального провадження, де призначає адвоката та надає йому доручення на ознайомлення з матеріалами справи.
  • Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження адвокат надсилає всі відскановані (сфотографовані) матеріали на адресу заявника.

У відомстві зазначили, що у випадку відмови місцевого центру призначити адвоката слід повідомити регіонального представника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Родичі зниклих безвісти можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію за телефоном: (066) 053-11-39 з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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