Депутата від СН, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах. Арахамія відреагував

У фракції "Слуга народу" вивчають інформацію про поїздку Арістова.

Заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки народного депутата партії "Слуга народу" Юрія Арістова у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви, інформує "Слідство.Інфо".

Депутата від СН, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах. Арахамія відреагував

Журналісти видання зателефонували до мальдівського готелю. Працівники курорту підтвердили, що депутат був їхнім гостем, але уже виселився.

За інформацією видання, вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldive варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. У готелі також є номера за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами. Невідомо, у якій саме віллі відпочивав Арістов.

Після того, як журналісти дізналися інформацію про перебування політика в в готелі, вони зателефонували до нього особисто. Але депутат не підняв слухавку.Натомість журналістам зателефонувала прессекретарка Арістова, яка не змогла відповісти на запитання про те, де нині перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви", - йдеться в повідомленні.

У фракції "Слуга народу" відреагували на поїзду Юрія Арістова на Мальдіви. Голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

Він також зазначив: "Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію; у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату".


Анна Конюченко, ZN.ua





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