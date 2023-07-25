Депутата від СН, який відповідає за нацбезпеку, помітили на Мальдівах. Арахамія відреагував

У фракції "Слуга народу" вивчають інформацію про поїздку Арістова.

Заступника голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки народного депутата партії "Слуга народу" Юрія Арістова у середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви, інформує " Слідство.Інфо ".

Журналісти видання зателефонували до мальдівського готелю. Працівники курорту підтвердили, що депутат був їхнім гостем, але уже виселився.

За інформацією видання, вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldive варіюється від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком та до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями та басейном. У готелі також є номера за понад мільйон гривень за одну ніч — з трьома спальними кімнатами, басейнами. Невідомо, у якій саме віллі відпочивав Арістов.

Після того, як журналісти дізналися інформацію про перебування політика в в готелі, вони зателефонували до нього особисто. Але депутат не підняв слухавку.Натомість журналістам зателефонувала прессекретарка Арістова, яка не змогла відповісти на запитання про те, де нині перебуває її керівник — в Україні чи ще на Мальдівах — і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви", - йдеться в повідомленні.

У фракції "Слуга народу" відреагували на поїзду Юрія Арістова на Мальдіви. Голова фракції СН Давид Арахамія заявив , що ініціює питання негайного призупинення членства Арістова у фракції.

Він також зазначив: "Запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію; у разі підтвердження, буду вимагати негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату".