У МЗС Угорщини назвали "безглуздим" запровадження нового пакету санкцій проти РФ
У відомстві наголосили, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував намір Євросоюзу запровадити черговий пакет санкцій проти РФ. Про це він
"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", - зазначив міністр.
Він також додав, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".