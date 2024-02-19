У МЗС Угорщини назвали "безглуздим" запровадження нового пакету санкцій проти РФ

У відомстві наголосили, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".

У МЗС Угорщини назвали
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував намір Євросоюзу запровадити черговий пакет санкцій проти РФ. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua.

"Війна в Україні тягне за собою все більше кровопролиття, більше смертей та більше руйнувань. Проте, на жаль, в порядку денному немає жодної пропозиції, яка має на меті створення миру. Насправді навпаки: ще раз підтверджується, що Європейський Союз, страждаючи від військового психозу, хоче піти назустріч Вашингтону, ліберальним ЗМІ та громадським організаціям, ухваливши черговий пакет санкцій, на цей раз, за загальним визнанням, безглуздий", - зазначив міністр.

Він також додав, що друга річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну "має стати приводом для того, щоб спонукати до європейських рішень допомогти сприяти припиненню вогню та мирним переговорам".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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