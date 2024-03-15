Посол США назвав позицію Угорщини «небезпечно неадекватною»

У відвертій формі Девід Прессман звинуватив Будапешт у підриві довіри і дружби.

Посол США в Угорщині Девід Прессман розкритикував «небезпечно неадекватні антиамериканські меседжі» країни та її «поглиблення відносин з Росією», пише Politico, інформує ZN.ua.

У полум'яній промові в Центральноєвропейському університеті в Будапешті, присвяченій 25-й річниці вступу Угорщини до НАТО, Прессман заявив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан дедалі більше ізолює себе від друзів і союзників: робить заяви та вчинки, які підривають довіру і дружбу.

«Ми не можемо ані зрозуміти, ані прийняти те, що прем'єр-міністр називає Сполучені Штати «головним супротивником» нашого союзника Угорщини. Або його твердження, що уряд США намагається повалити угорський уряд», — сказав Прессман.

Він також додав, що США не можуть ігнорувати, коли спікер національних зборів Угорщини стверджує, що війна Путіна в Україні «насправді ведеться Сполученими Штатами».

Через кілька годин після виступу Орбан опублікував відео в соціальній мережі X (раніше Twitter). У ньому він говорив про «складний період в американсько-угорських відносинах».

«Американська адміністрація очікує від Угорщини того, чого ми не хочемо і не можемо виконати», — сказав він.

Угорщина зазнає значної критики через збереження тісних зв'язків з Росією, незважаючи на її вторгнення в Україну.

Крім того, членів ЄС непокоїть відступ країни від демократії. У вересні 2022 року Європейський парламент опублікував заяву, в якій йшлося, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією.

Пресман засудив відсутність конструктивного діалогу з Будапештом та його небажання вирішувати проблеми. Визнавши, що посли зазвичай не виступають з подібними промовами в інших країнах-союзниках, він підкреслив, що США сподіваються, що співпраця залишається можливою.

«З іншими союзниками ми взаємодіємо, ми співпрацюємо, ми працюємо разом - навіть там, де у нас є розбіжності. Тут це не спрацює - поки ми не будемо діяти», — попередив він.

Раніше посол США в Угорщині Прессман заявляв, що зовнішня політика уряду Віктора Орбана є «зовнішньою фантазією», коментуючи політику Будапешта щодо вступу Швеції до НАТО, європейської підтримки України та зв’язків з Китаєм та Росією.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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