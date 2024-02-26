Парламент Угорщини проголосував за членство Швеції в НАТО

Тепер Швеція стане 32 членом НАТО

26 лютого парламент Угорщини, останнім серед парламентів країн-членів НАТО, проголосував за членство Швеції в Альянсі й ратифікувала шведську заявку на вступ. Правляча партія Угорщини «Фідес», яку контролює прем’єр-міністр Віктор Орбан, місяцями зволікала з цим питанням, інформує ZN.ua .

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«Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію шведського членства в НАТО. Тепер, коли всі союзники схвалили, Швеція стане 32-м союзником НАТО. Членство Швеції зробить усіх нас сильнішими та безпечнішими», – прокоментував у X голосування в Угорщині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом з Фінляндією – майже два роки тому – після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Нещодавно у службі безпеки країни підтвердили, що Росія є головною міжнародною загрозою для безпеки Швеції.