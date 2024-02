Парламент Угорщини проголосував за членство Швеції в НАТО

Тепер Швеція стане 32 членом НАТО

26 лютого парламент Угорщини, останнім серед парламентів країн-членів НАТО, проголосував за членство Швеції в Альянсі й ратифікувала шведську заявку на вступ. Правляча партія Угорщини «Фідес», яку контролює прем’єр-міністр Віктор Орбан, місяцями зволікала з цим питанням, інформує ZN.ua .

«Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію шведського членства в НАТО. Тепер, коли всі союзники схвалили, Швеція стане 32-м союзником НАТО. Членство Швеції зробить усіх нас сильнішими та безпечнішими», – прокоментував у X голосування в Угорщині генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.