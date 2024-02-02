Італійський сенатор назвав війну РФ "геноцидною" та закликав збільшити військову допомогу Україні

Італія та Європейський Союз в цілому мають надати Україні допомогу, зокрема військову, для відновлення суверенітету на всій українській території. Агресія Росії проти України є геноцидною, а її жертвам має бути гарантоване правосуддя.

Про це у коментарі Guildhall заявив член Сенату Італії, ексміністр закордонних справ Італії Джуліо Терці ді Сант Агата, інформує Апостроф.

"Як провідний член делегації Італії в Європейській комісії та член Сенату Італії, у грудні я представив нашу резолюцію прем'єр-міністерці Джордже Мелоні, перед її виступом у Брюсселі, за кілька днів до того, як ЄС ухвалив історичне рішення щодо початку переговорів про членство з Україною. Пріоритет цієї резолюції - необхідність для України протистояти нападу та повне відновлення українського суверенітету на всій українській території, і, нарешті, стати членом європейської сім'ї. Декілька ключових аспектів були використані прем'єркою у її виступі, а потім озвучені Джорджею Мелоні позиції були враховані у фінальній резолюції ЄС", - заявив політик.

"Україна має отримати більше допомоги, ми зобов'язані допомогти будь-якими можливими способами - дипломатичним, політичним, військовим. Ми повинні допомогти відбудувати Україну і маємо забезпечити справедливість та правосуддя для жертв цієї жахливої, геноцидної агресії російських сил, що триває вже два роки та кілька місяців", - підсумував Джуліо Терці.


Іван Троянов, Апостроф





Интересные новости
Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиціПрем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
У Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний заводУ Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний завод
Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Блок рекламы


Похожие новости
Орбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євроОрбан пояснив, чому все ж підтримав виділення Україні 50 млрд євро
Закликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозруЗакликав до війни в Україні: російському актору з "Бандитського Петербурга" оголошено підозру
Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: "Це станеться цього року"Міністерка оборони Нідерландів про передачу Україні F-16: "Це станеться цього року"
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
Шантажують депортацією: росіяни вербують на війну іноземних студентівШантажують депортацією: росіяни вербують на війну іноземних студентів
Україні дали пораду: що слід врахувати у війні дронів проти РосіїУкраїні дали пораду: що слід врахувати у війні дронів проти Росії
ОАЕ надали критичну допомогу Україні – ЗеленськийОАЕ надали критичну допомогу Україні – Зеленський
У ЗСУ поки не можуть підтвердити, що Росія вже била по Україні балістикою КНДРУ ЗСУ поки не можуть підтвердити, що Росія вже била по Україні балістикою КНДР
Клименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до судуКлименко: В Україні відкрито близько 9 тисяч кримінальних проваджень проти ухилянтів, майже третину з них вже направили до суду
В Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБВ Україні планують виготовляти бронетехніку з купольними системами РЕБ
Последние новости
Подгружаем последние новости