У Британії затримали посічника депутата, якого підозрюють у шпигунстві на користь Китаю – The Times

Джерело видання назвало це великою ескалацією з боку Китаю.

У Великій Британії затримали помічника депутата парламенту за підозрою у шпигунстві на користь Китаю, пише The Times. Його разом з іншим підозрюваним у шпигунстві заарештували ще в березні, але згодом відпустили під заставу, інформує ZN.ua.

Вважається, що підозрюваний, якому близько 20 років, пов’язаний із низкою високопоставлених членів парламенту від Торі, включно з кількома, які володіють секретною або дуже конфіденційною інформацією. Серед них міністр безпеки Том Тугендхат та голова комітету із закордонних справ Палати громад Алісія Кернс.

Затриманий британець раніше жив та працював у Китаї. Спецслужби бояться, що саме там його і завербували. За даними видання, підозрюваний працював у парламенті з депутатами з питань міжнародної політики, зокрема відносин із Китаєм.

У поліції заявили, що зараз справу розслідують офіцери контртерористичного управління. Саме воно займається справами щодо шпигунства.

«Це велика ескалація з боку Китаю. Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного», – заявило високопоставлене джерело видання.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підняв це питання під час зустрічі з Лі Цяном, прем’єр-міністром Китаю, на саміті G20 сьогодні вранці. Вказано, що він висловив серйозну стурбованість щодо втручання Китаю в парламентську демократію Великої Британії».





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