У МЗС Китаю заявили про готовність розвивати відносини із Євросоюзом

Водночас у відомстві нічого не сказали про повномасштабну війну, яка триває у центрі Європи.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї на пресконференції в Пекіні за результатами переговорів із французьким колегою Стефаном Сежурне заявив, що Китай та Євросоюз є стратегічними партнерами, які мають спільні інтереси. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Від початку цього року обміни між Китаєм та ЄС на всіх рівнях повністю відновлені, активізувалася співпраця і в Євросоюзі зростає раціональне розуміння Китаю та бажання співпрацювати з Китаєм", – зазначив глава китайської дипломатії.

Ван Ї наголосив, що "деякі далекоглядні люди в Європі" вважають, що відокремлення від Китаю становить реальні ризики, натомість факти засвідчили, що Китай є партнером для ЄС, а не супротивником.

"У цьому питанні позиція Китаю дуже чітка, тобто відкритість приносить прогрес, а ізоляція неминуче призведе до відсталості", – сказав міністр.

Глава МЗС запевнив, що уряд Китаю постійно полегшує доступ до внутрішнього ринку, оптимізує транскордонні потоки даних і сприяє обмінам між людьми.

"Рішучість Китаю розширювати відкритість та поглиблювати взаємовигідну співпрацю з Євросоюзом не зміниться. Ми готові працювати з ЄС як із постійним партнером в економічній і торговельній сферах, пріоритетним партнером у науковій і технологічній царинах та надійним партнером у виробництві і постачанні", – підкреслив Ван Ї.

Водночас глава китайського дипвідомства не згадав про російське вторгнення в Україну.

Раніше глава МЗС Франції Стефан Сежурне заявляв, що його держава очікує від Китаю "дуже чітких сигналів для Росії" щодо війни проти нашої держави. Він зауважив, що КНР, вочевидь, "відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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