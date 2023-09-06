У Британії заявили, що не відправлятимуть в Україну новий Challenger 2 для заміни вже знищеного

За даними ЗМІ, танк підірвався на міні, але екіпажу вдалося вижити. Все завдяки хорошому захисту.

Учора у ЗМІ з'явилася інформація, що на фронті ЗСУ втратили перший британський Challenger 2. А вже сьогодні виданню Sky News це підтвердив новообраний міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

У Британії заявили, що не відправлятимуть в Україну новий Challenger 2 для заміни вже знищеного
© Збройні Сили Великої Британії/Facebook

У коментарі ЗМІ він припустив, що ліквідація танка могла статися у військовій зоні. Втім, Шеппс наголосив, що Британія не відправлятиме Україні новий Challenger 2, аби замінити втрачений. Тож з 14 отриманих танків у ЗСУ тепер залишається 13.

Відео Challenger'а у вогні у соцмережах з'явилося кілька днів тому, проте ЗМІ його розтиражували лише вчора. Експерти вважають, що він міг підірватися на міні у Запорізькій області, що спричинило пожежу в задньому паливному баку. Та головне те, що завдяки хорошому захисту танка екіпажу з чотирьох українських військових вдалося вижити.

Challenger за чверть століття свого існування набули статусу невразливих. З 1996-го відомо про лише одну історію, коли техніку було втрачено - у 2003 році в Іраку внаслідок "дружнього вогню". Тож знищений в Україні танк став першим, який вдалося ліквідувати внаслідок бойових дій.

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Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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