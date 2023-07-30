У Криму ніч була неспокійною. У РФ заявили про десятки дронів, запущених по півострові

Росіяни запевняють, що усі збили.

Вночі вибухи пролунали не тільки в Москві, а й в окупованому Криму. Зокрема, у російському Міноборони заявили, нібито Україна запустила по півострові 25 безпілотників, пишуть росЗМІ, інформує ZN.ua .

Як стверджують росіяни, 16 із 25 дронів збили їхні засоби протиповітряної оборони. Ще дев'ять безпілотників, як запевняють Міноборони, придушили засобами радіоелектронної боротьби.

За версією російського відомства, дрони не досягли мети та впали в акваторії Чорного моря та мису Тарханкут. Постраждалих немає.