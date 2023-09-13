Конгрес США планує відправити до Китаю дві делегації

Щоб гасити пожежі зростаючого напруження між країнами.

Дві делегації законодавців США планують поїздку до Китаю восени цього року на тлі дискусій у Вашингтоні щодо виправлення зіпсованих до небезпечного рівня відносин з Пекіном, повідомляє The Washington Post.

Конгрес США планує відправити до Китаю дві делегації
© unsplash/haroldrmendoza

Лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер (демократ від Нью-Йорка) та сенатор Майк Крапо (республіканець від Айдахо) збираються очолити двопартійний візит у жовтні. Ще один візит – від Палати представників – хоче організувати член спеціального комітету Палати представників у справах Комуністичної партії Китаю Ро Ханна (демократ від Каліфорнії).

Влада США приділяє все більше уваги спробам знизити напруженість у відносинах з Китаєм: мова не тільки про торгову війну, а й про зростаючий ризик воєнного конфлікту.

У червні Білий дім направив до Пекіна держсекретаря Ентоні Блінкена, який став першим високопоставленим американським дипломатом, котрий відвідав Китай за останні п'ять років. У липні за ним вирушили міністр фінансів Джанет Йеллен та спеціальний посланник президента Байдена з питань зміни клімату Джон Керрі. Міністр торгівлі Джина Раймондо здійснила візит у серпні.

Китайський уряд досі не відповів взаємністю, відправивши кого-небудь зі своїх високопосадовців на переговори до Вашингтона.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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