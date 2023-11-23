ЗМІ: Прем’єрка Литви планує відвідати Україну з багатоденним візитом

Програма візиту поки що не розголошується.

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте планує відвідати Україну з багатоденним візитом, де, зокрема, планує взяти участь в "Українській зерновій ініціативі". Про це повідомляє LRT, інформує ZN.ua .

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У виданні зазначають, що Шимоніте сьогодні виїде з Литви в Україну у другій половині дня. Її візит триватиме з четверга по неділю.

Програма візиту поки що не розголошується.

"Я зустрінуся з українськими лідерами, а в суботу візьму участь в "Українській зерновій ініціативі", яку минулого року відкрив президент Володимир Зеленський", – сказала глава литовського уряду.

Коментуючи питання, що вона планує обговорити в Україні, вона наголосила, що "всі теми будуть обговорюватися".

Нагадаємо глава уряду Литви Інґріда Шимоніте у 10-ту річницю Революції Гідності заявляла, що Європейський Союз не є повним без України. Вона зазначила, що 10 років тому з "прапорами ЄС в руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність".