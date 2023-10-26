Терористи ХАМАС подякували Росії та Китаю за ветування резолюції Радбезу ООН

Терористи високо оцінили зрив американської пропозиції.

Голова політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за їх позицію на засіданні Ради безпеки ООН , де розглядалась резолюція Сполучених Штатів Америки щодо війни на між Ізраїлем та ХАМАС, повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує ZN.ua .

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«Ми високо оцінюємо позицію Росії та Китаю в Раді Безпеки ООН », -йдеться у заяві політичної партії.

Росія та Китай наклали вето на пропозицію, яка набрала 10 голосів країн-членів.

Ханія подякував обом країнам за «зрив американської резолюції».

«Він також висловлює свою вдячність усім країнам усередині та за межами Ради Безпеки, які закликали покласти край агресії проти нашого палестинського народу в секторі Газа», — йдеться у повідомленні.

Запропонований Росією проєкт резолюції не знайшов підтримки у Радбезі.