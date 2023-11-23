Для бійців ЗСУ Міноборони вперше планує закупити активні навушники

Планується придбати 15 тис. навушників.

Міністерство оборони України вперше планує придбати активні навушники для військових а також інші засоби індивідуального захисту. Це нагальні потреби Збройних сил, повідомили у відомстві.

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Як повідомили у Міноборони, загалом вони планують придбати:

15 тисяч активних навушників;

15 тисяч бронежилетів VI класу;

5 тисяч бойових шоломів балістичних з високою обрізкою, не нижче класу захисту ІІІА.

У відомстві уточнили, що про оголошення тендерів на платформі Prozorro буде оголошено додатково.

Нагадаємо, 1 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про призначення гендиректором ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсена Жумаділова. Держпідприємство виконуватиме не тільки закупівельну функцію, але відповідатиме загалом за тилове забезпечення Збройних сил України