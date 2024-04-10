Європейське турне Сі Цзіньпіна: куди поїде лідер Китаю

Наразі відомо про щонайменше три країни.

Президент КНР Сі Цзіньпін на початку травня планує відвідати кілька європейських країн. Зокрема, за даними Радіо Свобода, лідер Китаю відвідає Францію, Сербію та Угорщину, інформує ZN.ua .

© Getty Images

Два джерела видання підтвердили візит президента Сі Цзіньпіна до Будапешта. Передбачається що 5 травня Сі відвідає Париж із дводенним візитом, потім— Белград, а слідом — Будапешт.

Візит китайького лідера до Сербії президент країни Александар Вучич анонсував наприкінці лютого, однак не називав точну дату.

Сі Цзіньпін вже відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року, коли був віце-президентом КНР . Тоді між обома країнами було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи «Один пояс, один шлях». Президент Угорщини став єдиним європейським лідером, який відвідав захід.

Президент КНР назвав прем'єр-міністра Угорщини своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році виповниться 75 років з моменту встановлення дипломатичних контактів між країнами. За його словами, відзначення цього ювілею могло б вивести китайсько-угорське співробітництво на новий рівень.

Наприкінці грудня стало відомо, що китайська BYD, один із найбільших у світі виробників електрокарів, побудує завод у Сегеді.

Віктор Орбан відвідав Пекін у грудні 2014 року. Тоді було оголошено про будівництво двоколійної залізниці між Белградом і Будапештом. Таким чином Угорщина приєдналася до ініціативи «Один пояс, один шлях». Проєкт вартістю 750 мільярдів форинтів, 85 відсотків з яких оплачує уряд Угорщини за рахунок державного кредиту Китаю, є засекреченим, однак будівництво, яке мало завершитись у 2017 році, досі триває. Його окупність, за даними експертів, складає 979 років.