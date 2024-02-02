П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT

Політики зазначили, що воля України до боротьби зберігається і є джерелом натхнення для Європи.

П’ятеро європейських лідерів написали спільний лист-звернення до союзників та партнерів України у межах якого закликали посилити підтримку Києва. Про це повідомляє Financial Times, інформує ZN.ua .

Лист-звернення написали канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єри Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петр Фіала, Естонії Кая Каллас та Нідерландів Марк Рютте. Вони закликали до колективних зусиль для довгострокової підтримки України.

У заяві йдеться, що воля України до боротьби зберігається і є джерелом натхнення для Європи. Але на тлі тривалого конфлікту назрівають проблеми, зокрема, з нестачею артилерійських боєприпасів, а зобов’язання щодо військової підтримки ризикують не відповідати потребам.

"Ми повинні відновити нашу рішучість і подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити підтримку тільки, скільки буде потрібно. Сьогодні актуальним є забезпечення боєприпасами та системами озброєння, включно з гаубицями, танками, БПЛА та засобами протиповітряної оборони, які так гостро потрібні Україні на землі", – зазначили політики.

Також глави країн ЄС наголосили на важливості прискорення постачання боєприпасів шляхом передачі снарядів зі складів країн-членів Європейського союзу або спільної закупівлі.

"Наша здатність продовжувати підтримувати оборону України як взимку, так і в довгостроковій перспективі є вирішальною. Насправді, це питання нашої спільної європейської безпеки, а для мужніх військовослужбовців України - питання життя і смерті", – повідомляється у листі.