Лідер ультраправих Ґерт Вілдерс перемагає на виборах у Нідерландах — екзит-пол

Прихильник Орбана, євроскептик і антиісламіст перемагає на виборах до парламенту.

Нідерландський антиєвропейський ультраправий популіст Ґерт Вілдерс, який обіцяє припинити імміграцію до Нідерландів, перемагає на парламентських виборах, свідчить екзит-пол, проведений Ipsos для національного мовника NOS , інформує ZN.ua .

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Перевершивши всі прогнози, Партія свободи Вілдерса (PVV) отримує 35 зі 150 місць у парламенті: це більш ніж удвічі більше за результат, отриманий нею на виборах 2021 року. Таким чином, PVV на 10 місць випереджає найближчого суперника, Альянс лейбористів та зелених лівих колишнього єврокомісара Франса Тіммерманса, які на минулих виборах мали лише 17 місць.

Партія колишнього прем'єр-міністра Марка Рютте, консервативна VVD, за даними екзит-полу, опинилася на третьому місці з 24 мандатами — це на 10 менше, ніж на виборах 2021 року.

Максимальна похибка екзит-пола, як правило, становить не більше двох місць.

У переможній промові у кафе в Гаазі, де зібралися його шанувальники, Вілдерс пообіцяв покласти край «навалі шукачів притулку та мігрантів».

Вілдерс підняв хвилю антиміграційних настроїв, звинувачуючи у нестачі житла шукачів притулку та спираючись на занепокоєння щодо вартості життя та перевантаженої системи охорони здоров’я.

Перемога Вілдерса стається через два місяці після повернення до влади не менш антиєвропейського популіста Роберта Фіцо у Словаччині, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні та скоротити імміграцію.

Минулого року Італія сформувала свій найбільш правий уряд з часів Другої світової війни після перемоги на виборах Джорджі Мелоні.

Через свої радикальні погляди на іслам, Вілдерсу неодноразово погрожували вбивством і кілька рокі він живе під посиленим захистом поліції.

За кордоном його відверті коментарі про пророка Мухаммеда іноді призводили до бурхливих протестів у країнах із значною кількістю мусульманського населення, зоакрема у Пакистані, Індонезії та Єгипті. У Пакистані релігійний лідер видав проти нього фетву.

Шанувальник угорського президента Віктора Орбана, Вілдерс також відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони та значно скоротити свої виплати союзу.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їй для захисту.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже привітав Вілдерса, написавши на X (раніше Twitter): «Вітер змін тут!».

Перемога Вілдерса поставить Нідерланди на шлях — потенційно — різкої зміни напрямку після чотирьох поспіль центристських урядів Рютте. Питання в тому, чи готові інші партії приєднатися до Вілдерса для створення коаліції. Незважаючи на те, що вона стає найбільшою партією, їй не вистачає мандатів для більшості в парламенті.

Проблема імміграції, яка спричинила розвал останнього кабінету Рютте після 13 років перебування при владі, стала ключовою темою кампанії.

Очікується, що Вілдерс спробує сформувати правий уряд із Партією свободи і партією-новачком у парламенті «Новий суспільний договір», які разом матимуть більшість у 79 місць.

Переговори можуть бути важкими, оскільки обидві сторони заявили, що мають серйозні сумніви щодо співпраці з Вілдерсом через його відверту антиісламську позицію, аж до заборони у Нідерландах всіх мечетей та Корану.

«Я впевнений, що ми зможемо досягти згоди. Я чудово розумію, що ми не повинні вживати жодних заходів, які були б неконституційними», — сказав Вілдерс у своїй переможній промові.

Вілдерс відомий у всьому світі своєю антиісламською політикою. Суд Нідерландів навіть засудив його у 2014 році за дискримінацію після того, як він образив марокканців на передвиборчому мітингу.

Рютте залишатиметься на посаді тимчасового до набуття повноважень новим урядом, ймовірно, у першій половині 2024 року.