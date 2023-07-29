У Міноборони РФ заявили, нібито під час вечірньої атаки по Дніпру вразили об’єкт ЗСУ

Традиційно, окупанти похвалилися "досягненням" встановленої мети.

Російські окупанти ввечері п’ятниці, 28 липня, обстріляли місто Дніпро балістичними ракетами, внаслідок чого були зафіксовані влучання в багатоповерхівку та будівлю Служби безпеки України. Тим часом у Міністерстві оборони РФ заявили, нібито в ході атаки уразили пункт управління Збройних сил нашої держави , інформує ZN.ua.

У Міноборони РФ заявили, нібито під час вечірньої атаки по Дніпру вразили об’єкт ЗСУ
© ZN.UA

"Увечері 28 липня Збройні Сили Російської Федерації завдали удару високоточною зброєю по пункту управління ЗСУ у місті Дніпропетровськ. Призначений об'єкт уражений. Мета удару досягнута", – йдеться в пропагандистському повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Безкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – BloombergБезкоштовна роздача іноземних активів російським олігархам може зміцнити владу Путіна – Bloomberg
Байден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуютьсяБайден: Це не просто війна, Росія вчиняє звірства, вони на цьому зосереджуються
Посол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступуПосол Естонії в НАТО закликав не нав'язувати українцям темпи контрнаступу
Путін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІПутін обговорить Україну з лідерами африканських країн – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
В ОК "Південь" заявили, що Україна реагуватиме на можливі провокації окупантів у Чорному моріВ ОК "Південь" заявили, що Україна реагуватиме на можливі провокації окупантів у Чорному морі
В Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступВ Угорщині закликали Україну до переговорів з РФ через нібито "провалений" контрнаступ
У Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — BloombergУ Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — Bloomberg
ЮНЕСКО засуджує атаки РФ на історичного центру ОдесиЮНЕСКО засуджує атаки РФ на історичного центру Одеси
Міноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компаніїМіноборони не замовило жодного дрона-камікадзе у підприємств Укроборонпрому — менеджер компанії
Міноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до УкраїниМіноборони РФ вважатиме потенційними перевізниками військових вантажів судна, які прямуватимуть до України
У ФСБ заявили про підготовку замаху на Симоньян та Собчак. Кажуть, вбивство не вдалосяУ ФСБ заявили про підготовку замаху на Симоньян та Собчак. Кажуть, вбивство не вдалося
У Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборонуУ Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборону
Глава Міноборони Естонії вважає, що Україні буде важко отримати запрошення до НАТО на самітіГлава Міноборони Естонії вважає, що Україні буде важко отримати запрошення до НАТО на саміті
Про що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППОПро що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППО
Последние новости
Подгружаем последние новости