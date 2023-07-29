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2023-07-29
У Міноборони РФ заявили, нібито під час вечірньої атаки по Дніпру вразили об’єкт ЗСУ
Традиційно, окупанти похвалилися "досягненням" встановленої мети.
Російські окупанти ввечері п’ятниці, 28 липня, обстріляли місто Дніпро балістичними ракетами, внаслідок чого були зафіксовані влучання в багатоповерхівку та будівлю Служби безпеки України. Тим часом у Міністерстві оборони РФ заявили, нібито в ході атаки уразили пункт управління Збройних сил нашої держави , інформує
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"Увечері 28 липня Збройні Сили Російської Федерації завдали удару високоточною зброєю по пункту управління ЗСУ у місті Дніпропетровськ. Призначений об'єкт уражений. Мета удару досягнута", – йдеться в пропагандистському повідомленні.
Максим Царук, ZN.ua