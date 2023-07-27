ВАКС продовжив арешт Насірову ще на два місяці

Щоб вийти з-під варти йому необхідно внести понад 261 млн грн застави.

У середу, 26 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду розглянула та задовольнила клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії запобіжного заходу колишньому керівнику ДФС України Роману Насірову у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 23.09.2023) із альтернативою внесення застави у розмірі 261 582 640 грн. Про це інформує пресслужба ВАКС, інформує ZN.ua .

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"Клопотання прокурора САП про продовження строку тримання під вартою – задовольнити. Продовжити на 60 днів тобто до 23 вересня 2023 року строк тримання під вартою обвинуваченого Романа Насірова", – йдеться у рішенні.

Роман Насіров був головою ДФС у 2015–17 роках. Він перебуває у СІЗО з жовтня минулого року.

Як повідомлялося, суд звільнив з-під варти під заставу в 2,5 млн грн ексзаступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабара за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.